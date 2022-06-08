Tarhan Erdem Erdem kimdir? Tarhan Erdem kaç yaşındaydı hastalığı neydi?

Tarhan Erdem kaç yaşındaydı hastalığı neydi? Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını yitirdi. Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Ortakent Mahallesi'ndeki Acıbadem Bodrum Hastanesine kaldırıldı. Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarhan Erdem kimdir?

Tarhan Erdem 1933 yılında Bartın'da dünyaya geldi. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları'nın genel başkanlığını da yapmıştır.

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem CHP'den 16. dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1977'de kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan, 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yaptı. Erdem'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.