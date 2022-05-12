Tarçınlı su, limonlu su ve yeşil çay muhteşem 3'lü! Hızlı zayıflatıyor

Tarçınlı su ya da tarçın çayı

Tarçın çayının termojenik etkisi vardır. Vücut sıcaklığını yükseltir ve metabolizmanın harcadığı enerjiyi arttırır bu sayede daha fazla kalori yakarsınız. Bunun dışında kan şekerini dengeleyerek iştahı bastırır ve kolesterolü dengeler. Tarçın çayını sadece tarçın kullanarak hazırlayabilir veya hazırladığınız bitki çaylarına toz veya kabuk tarçın ekleyebilirsiniz.

Tarçın sindirim için çok etkili bir bitki. Bu yüzden hem tarçınlı su hem de tarçın çayı diyet yapanlar için önemli. Tarçın, sindirim sistemi bozuklukları tedavisinde, regl düzensizliklerinde ve ishal gibi sorunlarda kullanılabiliyor. Kan şekerini dengeleyen tarçın çayı, tatlı isteğinden de uzaklaştırıyor.

Limonlu su ile kilo vermeye çalışan kimselerin bu durumdan en etkili olumlu sonucu alabilmeleri için dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan biri de limon suyun içilebileceği vaktin aralıklarıdır. Limon suyu diyetinde karışımı tüketebileceğiniz zamanlar...

- Her sabah kahvaltı öncesinde aç karna içilebilir

- Spor yapılan süre zarfında tüketilir.

- Öğle ve akşam yemeğine başlamadan önce tüketilir.

Her şeyde olduğu gibi bu detoksun da fazlasının yan etkilerinin olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle limonlu suyu içmeden önce ilk olarak doktordan onay alınmalıdır. Asidik değeri yüksek olan limonlu su tüketimi diş minesini aşındırarak aşırı sıcak ya da soğuk besinlere karşı hassasiyete yol açabilir. Bu durumu önlemek için pipet kullanılabilir.

Çok fazla limonlu su içmek mide ekşimesini, reflüyü ve tansiyon düşüklüğü gibi sağlık bazı sağlık problemlerini tetikleyebilir

PROF. DR. İbrahim Saraçoğlu'ndan yağ yakıcı limonlu kür tarifi

Malzemeler:

15- 16 adet maydanoz

1 adet limon

1 bardak su

Limonlu su tarifi

Limon suyunu, klorsuz suyu ve maydanozları sapları ile beraber blenderdan geçirin. Ortaya çıkan yeşil karışımı sabahları karnınıza doyurmadan 10-15 dakika kadar önce tüketin. 15 gün boyunca düzenli olarak uyguladıktan sonra 3-4 gün mola verip bir 15 gün daha uygulayın.

Zayıflama sürecinde herkesin elinde limonlu su görürüz. Limonlu su metabolizmayı hızlandırdığı gibi toksinlerin birikmesine engel olur. Diyet yaparken şişkinlikler için birebir.

Yeşil çay

Yeşil çayın zayıflatan çaylar arasında ilk sırada gösterilmesinin nedeni, kafein ile metabolizmayı hızlandırırken içerdiği kateşinler (bir antioksidan çeşidi) vücuttaki yağ oranını azaltması. 35 erkek üzerinde yeşil çayın zayıflama etkisi hakkında yapılan 3 aylık bir araştırmaya göre, düzenli olarak yeşil çay içenlerin içmeyenlere oranla daha fazla kilo (2.5 kiloya 1.3 kilo ortalamasıyla) verdikleri tespit edilmiş.

Diyet yapanların vazgeçilmezi olan yeşil çay metabolizmayı hızlandırıyor. Uzmanlar günde 2 fincan yeşil çay içmeyi öneriyor.