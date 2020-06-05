  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı

Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nden birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak, Malatyaspor’in kümede kalmasından sonra sorunların gündeme getirilmesi istendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:14:40 -
Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı

Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nden birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak, Malatyaspor’in kümede kalmasından sonra sorunların gündeme getirilmesi istendi.


Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde, Derebeyleri Taraftarlar Derneği basın açıklaması yaptı.


Düzenlenen basın toplantısında konuşan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, ‘’ Malatyaspor birlik ve beraberliğin en önemli uç noktasıdır. Malatyaspor’un ligde kalması için başta taraftarlar ve kamuoyuna çok iş düşüyor. Bir takım sorunlar olabilir ama bunu lig bittikten sonra kongrede rahatlıkla konuşulabilir eleştirilebilir. Bu anlamda en büyük görev taraftarlara düşüyor” ifadelerini kullandı.


Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya da, ‘’ Öncellikle bugün eleştirme günü değil bugün birlik ve beraberlik günüdür. Kimse Malatyaspor üzerinden rant aramasın. Bu takım halkın takımıdır. Takımımıza sahip çıkacağız. Köstek olmayacağız, destek olacağız. İyi günde kötü günde takımımızın yanındayız. Sezon biter takım ligde kalır ondan sonra problemler konuşulur. Bugün birlik ve beraberlik günüdür” diyerek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a da desteklerinde dolayı teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı