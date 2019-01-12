Taraftarlar tesisi terk etti! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi
Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.12 Ocak 2019 Cumartesi 15:32
Beşiktaş'ın, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.
Taraftarlar tesisi terk etti
Siyah-beyazlı takımın, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynaması planlanan maç aşırı yağmur nedeniyle iptal oldu.
Karşılaşmayı izlemeye gelen 50 kadar taraftar da bir süre tribünde bekledikten sonra tesisi terk etti.
İki hazırlık maçında da kazandı
Antalya'da iki hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport'u 1-0, 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'u da 5-1 yenmişti.
Antalya kampı sona eren Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a dönecek.
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