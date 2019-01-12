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Taraftarlar tesisi terk etti! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:32
Taraftarlar tesisi terk etti! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi

Beşiktaş'ın, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Taraftarlar tesisi terk etti

Siyah-beyazlı takımın, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynaması planlanan maç aşırı yağmur nedeniyle iptal oldu.

Karşılaşmayı izlemeye gelen 50 kadar taraftar da bir süre tribünde bekledikten sonra tesisi terk etti.

İki hazırlık maçında da kazandı

Antalya'da iki hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport'u 1-0, 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'u da 5-1 yenmişti.

Antalya kampı sona eren Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a dönecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:32
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Beşiktaş
  4. Almanya 2. Lig
  5. Greuther Fürth
  6. hazırlık maçı
  7. Belek Turizm Merkezi
  8. Hollanda 2. Lig
  9. Helmond Sport
  10. Afjet Afyonspor

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