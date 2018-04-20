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Taraftarlar, Şenol Güneş için hastaneye akın etti

Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kaldığı Fulya Acıbadem Hastanesi’ne adeta akın etti.

20 Nisan 2018 Cuma 09:00
Taraftarlar, Şenol Güneş için hastaneye akın etti

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında tribünden gelen yabancı cisim, siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Güneş, daha sonra stattan ayrılarak Fulya Acıbadem Hastanesi’ne getirildi. Beşiktaşlı taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıyı yalnız bırakmamak için hastaneye geldi. Yüzlerce siyah-beyazlı taraftarlar, hastane dışında tezahüratlarıyla destek oldu.
Hastane önünde Trabzonspor formalı taraftarlarda yer aldı.  

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:00
  1. Trabzon
  2. hastane
  3. şenol güneş

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