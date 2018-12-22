Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

"Taraftarımızdan tek isteğimiz takımına sahip çıksın"

- Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Trabzonspor maçında tek isteğimiz üç puan ve taraftarımızın bilinçli bir şekilde yanımızda olması"

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:39
"Taraftarımızdan tek isteğimiz takımına sahip çıksın"


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "Trabzonspor maçında tek isteğimiz üç puan ve taraftarımızın bilinçli bir şekilde yanımızda olması." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kaldıklarını belirtti.

Sezon boyunca birçok maçta galibiyete yaklaştıklarını ama bunu koruyamadıklarını ifade eden Kartal, "Öne geçtiğimiz birçok maçta üç puanı avucumuzun içinden kaçırdık. İlk yarıda beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadık ve ligde geride kaldık. Elbette bu dönemdeki hataların farkındayız. Önümüzde verilecek arayı en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıda çok farklı bir Rizespor izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligin ilk yarısının son maçını Trabzonspor deplasmanında oynayacaklarını hatırlatan Kartal, "Biz, acil ihtiyacımız olan üç puana odaklanmalıyız. Saha içerisinde kalarak hak edenin kazandığı bir maç olmasını istiyoruz. Trabzonspor maçında tek isteğimiz üç puan ve taraftarımızın bilinçli bir şekilde yanımızda olması." ifadelerini kullandı.

Zor günler geçirmelerine rağmen takımı yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Hasan Kartal, şöyle devam etti:

"Bu sezon taraftarımızı mutlu edemedik. İnşallah Trabzonspor maçında yüzlerini güldürürüz. Taraftarımızdan isteğimiz takımına sahip çıksın. Maça gelecek taraftarlarımız doksan dakika takımlarına destek olsun. Onların desteklerine saha içerisindeki mücadelemiz ile en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. İnşallah, devre arasında yapacağımız takviyeler ile de ikinci yarı beklentileri karşılayan, yarışan, rekabet gücü yüksek bir ekip oluşturacağız."

Başkan Kartal, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında geçmişte yaşanan sıkıntıyı hatırlatmak istemediğini, futbol takımlarının mücadelesini saha içerisinde vermesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:39
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Hasan Kartal
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPER LİG
  6. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Taraftarımızdan tek isteğimiz takımına sahip çıksın"
    1. "Taraftarımızdan tek isteğimiz..
    2. Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!..
    3. Hulusi Akar'dan provokasyon uyarısı!
    4. Akar: "Herkesin aklını başına..
    5. Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin..
    6. Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege’de,..
    7. Türk Telekom'da ortaklık yapısı değişti
    8. Bt anjiyo nedir?
    9. Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası
    10. Köye inen kurt sürüsü, 2 köpeği..
    11. Mağarada sıkıştırılan teröristler..
    12. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk..
    13. İçişleri açıkladı! 8 bin 289 araç,..
    14. Benzin ve motorine indirim yolda
    15. Lakers, LeBron James'le kazandı
    16. Muhammed bin Selman ile idamlar zirve..
    17. Güven endeksi aralıkta azaldı
    18. İçişleri Bakanlığından, bu yıl ülke..
    19. MediaMarkt, Türkiye’nin her yerine..
    20. ‘Teknoloji Buluşmaları’nın son durağı..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti