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Spor Taraftardan tepki yapıyor | Emre Mor’un son halini görenler ayağa kalktı
Spor

Taraftardan tepki yapıyor | Emre Mor’un son halini görenler ayağa kalktı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 15:24:00 - 2023-07-08 15:30:06
Taraftardan tepki yapıyor | Emre Mor’un son halini görenler ayağa kalktı

Sarı-lacivertli taraftarların umutla beklediği Emre Mor, kamp döneminde burun estetiği yaptırdı. Bu hareket ise taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, kamp döneminin başladığı dönemde yaptırdığı estetik ameliyatla gündem oldu.

Sarı-lacivertlilerin Samandıra'da başladığı 1. kamp döneminde burun estetiği yaptıran Emre, taraftarın tepkisini çekti.

Kamp başlayınca mı aklına geldi? İnşallah performansına yansımaz.

Deneyimli isim, daha önce de saç ektirmişti.

Mor, geçen sezon 41 maçta oynamış 6 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.
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Burun estetiği iyileşme süreci 6 ay ila 2 yılı bulabilir.

Burun estetiği ameliyatından sonra iyileşme zaman alır ve sabır gerektirir.

Burun müdahalesinden 5 ile 7 gün sonra belirgin ödem kalmaz ve şişlikler büyük oranda inmiş olur. Burundaki ödemin tamamen inmesi ve burnun son halini alması ince derili kişilerde 6 ile 12 ay kadar zaman alırken kalın burun derisine sahip bireylerde bu süre daha uzundur ve 1 ile 2 yıl kadar zaman alabilmektedir.

Burun şişlikleri inmesi süreci bakımından en önce göz çevresi iyileşir. Daha sonra burunun sırtı ortası ve daha sonra burunun kaşlara yakın kısmı şişlikleri ve en son da burun ucu ödemi iner.

Kaynak: Halktv

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