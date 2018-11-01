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Taraftar sinirlendi Yanal için harekete geçti

Taraftarlar Ersun Yanal'ın göreve gelmesi için 70 bin imza topladığı belirtildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:17
Taraftar sinirlendi Yanal için harekete geçti

Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, sarı-lacivertli takımın taraftarları göreve getirilmesini istedikleri Ersun Yanal için imza kampanyası başlattı.

Taraftarların salı günü change.org üzerinden"Yeniden Ersun Yanal" sloganıyla başlattıkları kampanyada kısa sürede 70 bine yaklaştı. Kampanyanın bugün 70 bini geçmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:17
  1. ersun yanal

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