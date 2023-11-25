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Spor Taraftar çılgına dönecek! Galatasaray'ın vazgeçilmez ismine dev talip
Spor

Taraftar çılgına dönecek! Galatasaray'ın vazgeçilmez ismine dev talip

Yeniakit Publisher
2023-11-25 14:41:00 -
Taraftar çılgına dönecek! Galatasaray'ın vazgeçilmez ismine dev talip

Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Sacha Boey, İtalyan devi Inter'in radarına girdi. Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, performansıyla Avrupa takımlarının ilgisini çekiyor.

Uzun süredir ismi Premier Lig takımları ile anılan Sacha Boey için uzun süredir Arsenal iddiaları gündemi meşgul ederken şimdi de İtalyan devinin Fransız yıldız için devreye girdiği belirtildi.

INTER İZLEMEYE GELECEK

Sabah'ın haberine göre Inter, Sacha Boey'u yakın takibe aldı. Haberde İtalyan yetkililerin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacağı maçta tribünde olacağı da aktarıldı.

Bu sezon toplam 22 maçta görev yapan Sacha Boey, takımına 1 gollük katkı verdi. 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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