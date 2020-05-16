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Dünya

Tarafını bir kez daha belli eden AB'den Türkiye'ye küstah çağrı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin dışişleri bakanları, akıllarınca Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarını kınadıkları yineledi. Dışişleri bakanları yaptıkları skandal açıklamalarında ‘Türkiye’den Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duymasını’ istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:33:00 -
Tarafını bir kez daha belli eden AB'den Türkiye'ye küstah çağrı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle telekonferans yöntemiyle toplantı yapan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Türkiye'ye küstah bir çağrı yaptı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru haklarından rahatsız olan AB'li bakanlar sondaj çalışmalarına son vermesi gerektiğini ve sözde Rumların egemenliğine saygı duyulmasını istedi.

Bakanlar yaptıkları hedef gösteren açıklamalarında, “Türkiye’nin bu eylemlerini (Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları) sonlandırması için AB’nin yaptığı sayısız çağrıya halen cevap vermemiş olmasından üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandılar.

‘AB’nin Kıbrıs’la tamamen dayanışma içinde olduğu’ kaydedilen açıklamada, sözde diyalog için elverişli koşulların oluşturulması çağrısı yapıldı.

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