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Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması sonrası yeni tapularda QR kod ile dijitalleşme sağlanırken, eski tapularda bulunmayan ‘proje metrekaresi’ bilgisinin de tapulara ekleneceği öğrenildi.

30 Aralık 2018 Pazar 10:53
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...

Tapu senetlerinde başlayacak yeni dönem, ev alım ve satımında dolandırıcılığa kadar uzanan önemli bir karışıklığın da son bulmasını sağlayacak.

Yeni tapularda QR kod ile dijitalleşme sağlanırken, eski tapularda bulunmayan ‘proje metrekaresi’ bilgisi de eklenecek. Böylece dairenin, apartmanın bulunduğu arsada ne kadar paya sahip olduğuna ilişkin kafa karışıklıkları son bulacak. Net ve brüt metrekareler belli olacak.

Bakan Kurum açıklamıştı...

Posta'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kasım ayında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada, QR kodlu yeni tapu senetlerine geçileceğini açıklamıştı. Eski tapularda taşınmazın ada pafta bilgileri, yüzölçümü, vasfı, malik bölümü, pay durumu, tapunun niteliği (mülkiyet, irtifak, devremülk gibi), arsa payı, kat, daire, blok gibi bilgiler yer alıyordu.

Hatalar çözülecek

Yeni tapularda ‘mahalle, ada, parsel’ bilgileri yer almayacak. QR kodlu tapulara taşınmaz numarası gibi bilgilerin yanı sıra proje metrekaresi de eklenecek. Bu bilginin tapuda yer almasının büyük bir sorunu çözeceğini söyleyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Eski tapularda yer alan arsa payı kavramının vatandaş tarafından tam olarak algılanamaması ve ayrıca ülkemizde birçok projede arsa paylarında yapılan ciddi hatalar nedeniyle vatandaş bağımsız bölümün metrekaresinin ne kadar olduğunu bilmeden taşınmaz satın alabiliyordu” dedi.

Şeffaf bilgi verecek

Belediyeye giderek proje kontrolü yapmanın da çoğu zaman mümkün olmadığı için ciddi hatalar yapıldığını ve bazen dolandırıcılık olayları da yaşanabildiğini belirten Kiraz, “Yeni tapu belgesinde ‘proje metrekaresi’ denilen bir bölüm yer alacak. Böylece hem bu taşınmazı satın alan hem de satın aldıktan sonra bir üçüncü kişiye satmak için göstermek zorunda olan kişi bu bilginin varlığı nedeniyle şeffaf olmak zorunda kalacaktır. Taşınmazların değerlemesi konusunda da değerleme uzmanları için çok önemli bir veri olduğunu da söylemek gerekiyor.” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 10:53
  1. Tapu
  2. QR kodlu tapu
  3. tapuda yeni dönem
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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