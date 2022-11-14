Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yüzlerce personel alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, 01.12.2022 tarihinden 11/12/2022 tarihi saat: 23:59’ a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

•Adayların KPSS puanı, eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

•Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

•Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

•Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

•Adaylar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerindeki başvurularının tamamlanmasından bizzat sorumlu olup, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

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