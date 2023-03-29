Tapu sahipleri aman dikkat! Bu tarihi kaçıran cezalı ödeyecek!

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgilerine bakılırken ülkemizde yaklaşık olarak 2 milyon 275 bin kira gelir vergisi mükellefi yer alıyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde bildirilen mal ve hakların kiraya verilmesi üzerine gayrimenkul sermaye iradı şeklinde düzenlemeler yapıldı. 2022 yılına dair tahsil ettikleri kira bedelleri evlerde 9.500 TL olurken iş yerlerinde 70 bin TL ve üzeri olduğu 31 Mart tarihine kadar beyannamelerini vermeleri üzerine ilk taksit ödemelerinin yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet üzerinden mobil uygulaması aracılığıyla cep telefonlarından e beyanname sistemiyle elektronik ortamdan ve herhangi bir vergi dairesinden verilebildiği bilgisi kaydedildi. Kira beyannamesinin elektronik ortam üzerinden verilmesiyle kabul edilir.

Bahsi geçen ödemelerde 1. taksit ödemeleri damga vergisi ile beraber 31 art 2023 tarihine kadar ikinci taksit ödemelerinde ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılması gerekir.

Gelir Vergisi Kanununda bildirilen giderler indirilebilir fakat söz konusu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden bölümü indirilemez. Götürü giderleri üzerinden kira gelirlerinden istisna tutarı düşürülmesiyle sonra kalan tutar yüzde 15 götürü gider şeklinde hasılattan indirildi.

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