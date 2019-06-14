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Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 4 ayında 642 bin adet gayrimenkul satılırken, tapu başına düşen ortalama değer 153 bin liraya yükseldi- Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş:- "Tapu başına düşen ortalama değer son 15 yılda 7 kat, son 10 yılda ise 4 kat arttı. Bunun ana sebebi, satılan toplam tapu adedinde arsa ve tarla oranının azalması, konut-ofis ağırlığının ise artması"- Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal:- "(Artışta) Yabancıya konut ve ticari satışın ciddi etkisi söz konusu. Nitekim Türkiye'de bir konut, yabancıya ortalama 140 bin dolar seviyesinden satılıyor"

14 Haziran 2019 Cuma 11:02
Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de tapu başına düşen ortalama değer 2019'da 153 bin liraya yükseldi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde 642 bin adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu satışlardan elde edilen harç geliri 2 milyar 610 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tapuda satışı gerçekleştirilen 642 bin gayrimenkul için 98 milyar liralık değer ibraz edilirken, ortalama tapu başına ödenen rakam 153 bin liraya yükseldi.

Geçen yıl boyunca satışı gerçekleştirilen 2,5 milyon gayrimenkul için toplamda 341 milyar lira, tapu başına ise ortalama 136 bin 400 lira ödenmişti.

Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2017'de 120 bin 844 lira, 2016'da 105 bin 403 lira, 2015'te 99 bin 159 lira, 2014'te 89 bin 100 lira, 2013'te 80 bin 892 lira, 2012'de 67 bin 885 lira, 2011'de ise 58 bin 494 lira şeklindeydi.

TL bazında tapu değeri artarken tapuların otalama değeri son iki yıldır yaşanan kur artışları nedeniyle geriledi.


- "Yükselişin sebebi konut-ofis ağırlığının artması"


Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ortalama bir tapu değerinin, 2004'te yaklaşık 20 bin lira seviyesinde olduğunu belirterek, bu rakamın 2019'un ilk 4 ayında 153 bin lirayı aştığını söyledi.

Oranın son 15 yılda 7 kat, son 10 yılda ise 4 kat arttığını dile getiren Taş, "Bunun ana sebebi; satılan toplam tapu adedinde arsa ve tarla oranının azalması, konut-ofis ağırlığının ise artması. Nitekim satılan toplam tapu adedi 2004'te 1,2 milyon, 2008'de yaklaşık 1,4 milyon adet iken halihazırda 2,5 milyonu aşmış durumda." dedi.

Taş, yıllık satılan gayrimenkul adedindeki artışın son 2-3 hız kestiğini kaydederek, "Ancak buna rağmen ortalama tapu değeri, mega şehirleri, dev yatırımları olan bir ülkede düşük kalıyor. Ortalama tapu değerinin orta vadede artışını sürdüreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- "Yabancılatın konut ve ticari alımı ortalamayı artırdı"


Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Türkiye'de ortalama tapu değerinin özellikle son 3 yıldır ciddi arttığını belirterek, 2016'da ortalama 105 bin lira olan tapu değerinin, sonraki sene 20 bin lira birden arttığını söyledi.

Sonraki iki senede de ortalama 15 bin liralık bir değer artışının söz konusu olduğunu dile getiren Akbal, halihazırda ortalama tapu değerinde 155 bin liraların konuşulduğunu bildirdi.

Akbal, "Bunda yabancıya konut ve ticari satışının ciddi etkisi söz konusu. Nitekim Türkiye'de bir konut yabancıya ortalama 140 bin dolar seviyesinden satılıyor. Nevita olarak bizde ise ortalama 170 bin dolar seviyesinde. Eğer, yabancıya gayrimenkul satışında bürokratik süreç hızlanır ve sadeleşirse, yabancıya konut satışında devlet eliyle süreç şeffaflaştırılır ve yabancı yatırımcı için satınalma sürecindeki güven ortamı daha da pekiştirilirse ortalama tapu değerimizin de hızlı artışını sürdüreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:02
  1. Nevita
  2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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