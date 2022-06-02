Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesi ve tapu işlemleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, tapu işlemleri yalnızca noterlerde mi yapılacak?

Tapu alım satım işlemleri noterde yapılıyor mu?

Bakan Bozdağ, "Tapularla ilgili yaşanan sorunları çözmek hem de vatandaşlarımıza yeni alternatifler sunmak için tapu sicil müdürlükleri yanında noterliklerinde tapu devir alım satım işlemini yapmalarına bu yasal düzenleme imkan getirmektedir. Bundan sonra vatandaşlarımız bu yasa yürürlüğe girdikten sonra isterse tapu sicil müdürlüğüne gidip tapu işlemlerini yapabilecek isterse noterliklere gidip noterde bu işlemlerini yapabilecek, işlerini daha hızlı görme imkanına kavuşabilecektir" dedi.

Kira düzenlemesine ilişkin ise Bozdağ, “Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Meclis'te değerlendirilecek ve Meclis'in kabulü halinde yasalaşacaktır" ifadelerini kullandı.