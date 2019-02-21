TAP’ta gaza basın mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı’nın açılış oturumunda konuştu. Toplantıya ilgili taraflarca üst düzeyde katılım sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Dönmez, Güney Gaz Koridorunun, bölge ülkelerinin iş birliği yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyan en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

45 milyar $’lık yatırım

Güney Gaz Koridorunun 45 milyar doları aşan yatırım gereksinimiyle üretimden nihai tüketiciye kadar büyük bir değer zinciri oluşturduğunu kaydeden Dönmez, projenin bölge ülkeleri arasındaki uyum, dayanışma ve uzlaşı sayesinde hayata geçtiğini, bölgedeki diğer projelerin de bu siyasi uzlaşıyı örnek alması gerektiğini anlattı.

Yunanistan’a dayandı

Güney Gaz Koridorunun “belkemiği” olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) ülkeler arasındaki iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Dönmez, “Geçen yıl 12 Haziran’da, TANAP’ın zamanında tamamlanmasına hep birlikte tanıklık ettik. Türkiye’ye ilk gaz teslimatını 30 Haziran 2018’de gerçekleştirdik. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Yunanistan sınırına kadar olan kısmın altyapı çalışmaları da bitmiş olacak. Bu çerçevede Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesinin de TANAP gibi en hızlı şekilde bitirilmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin TANAP ile bölge coğrafyasının sınırlarını aşarak, yeni kıtalara ve yeni insanlara ulaştığını söyledi.

Akdeniz’de yeni sondaj müjdesi

Arz güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamındaki önemli adımlardan birinin de yerli kaynakların azami derecede kullanılması olduğunu anlatan Dönmez, “Bu çerçevede, arama çalışmalarımıza hem karada hem de denizlerimizde yoğun şekilde devam ediyoruz. 2018’de aldığımız ilk sondaj gemisi ile Antalya’da offshore arama faaliyetlerinde sona yaklaştık. Yine 2018 yılı sonunda aldığımız ikinci sondaj gemimizle de bu yıl içerisinde Akdeniz’de yeni sondaj faaliyetlerine başlayacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, bölgesel ihtilafları ve belirsizlikleri artıracak, gerilimi tırmandıracak girişimlerden de kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.