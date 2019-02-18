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Tanzim satışlarına günlük 100 ton patates Niğde’den gidiyor

Niğde’de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerden alınan günlük ortalama 100 ton patates, İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderiliyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:53
Tanzim satışlarına günlük 100 ton patates Niğde’den gidiyor

Niğde’de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerden alınan günlük ortalama 100 ton patates, İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderiliyor.


Hükumet, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla cumartesini gününden itibaren tanzim satış noktalarının satılmak üzere Niğde’deli çiftçilerden patates alımına başladı.


Niğde’den günlük ortalama 100 ton patates, Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarında satılmak üzere gönderiliyor.


Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bağlama beldesindeki patates yüklenen depoda gazetecilere yaptığı açıklamada, sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışından dolayı önceki günlerde hükumetin "tanzim satış" adı altında tüketiciyi desteklemek anlamında bir uygulama başlattığını söyledi.



Fiyat belirsizliği ortadan kalktı


Tanzim satışların başlamasıyla Niğde’de patateste fiyat belirsizliğinin ortaya çıktığını belirten Kenar, şunları söyledi:


"Fiyat belirsizliğinden çiftçiler mağdur olmuştur. Çiftçilerde, ’önceki yıllarda olduğu gibi patatesler yine elimizde mi? kalacak’ diye bir düşünce haiz olmuştur. Ama hükumetimiz şu anda tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla ilimizde patates almaya başlamıştır. Cumartesi gününden beri 8-10 kamyon patates gönderildi. Kooperatifimizin fasulyede olduğu gibi patateste de fiyat belirlemesi, denge oluşturacağını düşünüyorum. Çiftçilerimiz de fiyattan memnun. Şu anda günlük yaklaşık 100 ton patates gidiyor. Ama Açılacak tanzim satış mağazalarına göre daha artacağını düşünmekteyiz.”



Uygulamadan üretici memnun


Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Safvan Karanfil de devletin tanzim satışlarla devreye girmesiyle hem çiftçilerin elini rahatlattığını hem de tüketiciye daha ucuz ürün sunulduğunu belirterek, "Bu ürünler direk depodan öncelikle Bursa, İstanbul, Balıkesir Ankara’daki tanzim satış mağazalarına gönderiliyor. Devletimizin verdiği destekle aynı zamanda kaliteli ve ucuz ürünü halkımıza sunmaktayız. Uygulamadan çiftçilerimiz de memnun. Tarım kredi kooperatifleri olarak biz de memnunuz. Çünkü çiftçiler girdiler için bizden kredi kullanıyor. Biz de çiftçilerin ürünlerini aldığımız için sıkıntıya girmeden kredilerini ödeyebiliyorlar aynı zamanda da önümüzdeki yıl gübre, tohum, mazot ve yem gibi ihtiyaçları için krediler kullanabilecekler" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:53
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