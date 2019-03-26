Tanzim satışı yapan marketler hangiler | Hangi marketlerde tanzim satışı yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan tanzim satış çadırlarına vatandaşların yoğun ilgili sürüyor. Fırsatçıların sebze ve meyve fiyatlarında yaptıkları fiyat oyunları tanzim satışlarıyla yerle yeksan oldu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pekçok ilde kurulan tanzim satışları sayesinde sebze ve meyvelere ucuz fiyata ulaşabilen vatandaşlar artık market zinciri olarak bilinen büyü marketlerde de bundan böyle tanzim satışları yapılacak. Peki Tanzim satışı yapan marketler hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satışlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir.

Hangi illerde tanzim satışları marketlerde yapılacak?

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 Kooperatif tarafından; Projenin başladığı 08.02.2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine Domates, Patates, Soğan, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Ispanak ve Elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır.

Tanzim satışı yapılan marketler hangileri?

110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16.000 şubesine Tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında Tarım Kredi Kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır."

Anadolu Ajansı Ekonomi Masası’nda konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da, “Salatalık 8 lirayken 4 liraya, biber 11 lirayken 6 liraya, patlıcan 10 lirayken 4,5 liraya, soğan 4 lirayken 2 liraya, patates 4,5 lirayken 2 liraya sattık. Bizim arkamızdan da marketlerde ve manavlarda fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar. Kamuoyunda, söz konusu mekanizma bir seçim çalışması gibi tartışma konusu yapılıyor. Tanzim satışta 2.5 aylık planlamamız var. Örtü altı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak” diye konuştu.