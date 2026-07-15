Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri
Sıfır otomobil almak isteyen milyonlarca vatandaş sağlamlığı kadar bütçe dostu olmasını da ilk şartlar arasına koyuyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sıfır otomobil almak isteyen milyonlarca vatandaş sağlamlığı kadar bütçe dostu olmasını da ilk şartlar arasına koyuyor...
Bu kapsamda sıfır otomobil almak isteyenler adına en elverişli fiyatlı modeller belli oldu. Türkiye'de satışta bulunan 15 otomobil, başlangıç fiyatlarıyla bütçe dostu seçenekler arasında öne çıkıyor.
İŞTE TÜRKİYE'DE MARKALARIN GÜNCEL RESMİ FİYAT LİSTELERİ... DACİA SANDERO - 1.295.000 TL
NİSSAN JUKE - 1.699.000 TL
KİA PİCANTO - 1.335.000 TL
OPEL CORSA - 1.395.000 TL
CİTROËN Ë-C3 - 1.400.000 TL
FİAT EGEA SEDAN - 1.499.000 TL
FİAT GRANDE PANDA - 1.440.000 TL
HYUNDAİ İ20 - 1.470.000 TL
SKODA FABİA - 1.727.200 TL
RENAULT CLİO - 1.750.000 TL
SEAT IBİZA - 1.821.000 TL
TOYOTA COROLLA - 1.892.000 TL
HYUNDAİ BAYON - 1.895.000 TL
CİTROËN C3 AİRCROSS - 1.899.900 TL
FİAT EGEA CROSS - 1.919.900 TL
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