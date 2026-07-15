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Otomotiv
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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

Sıfır otomobil almak isteyen milyonlarca vatandaş sağlamlığı kadar bütçe dostu olmasını da ilk şartlar arasına koyuyor...

#1
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

Bu kapsamda sıfır otomobil almak isteyenler adına en elverişli fiyatlı modeller belli oldu. Türkiye'de satışta bulunan 15 otomobil, başlangıç fiyatlarıyla bütçe dostu seçenekler arasında öne çıkıyor.

#2
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

İŞTE TÜRKİYE'DE MARKALARIN GÜNCEL RESMİ FİYAT LİSTELERİ... DACİA SANDERO - 1.295.000 TL

#3
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

NİSSAN JUKE - 1.699.000 TL

#4
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

KİA PİCANTO - 1.335.000 TL

#5
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

OPEL CORSA - 1.395.000 TL

#6
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

CİTROËN Ë-C3 - 1.400.000 TL

#7
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

FİAT EGEA SEDAN - 1.499.000 TL

#8
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

FİAT GRANDE PANDA - 1.440.000 TL

#9
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

HYUNDAİ İ20 - 1.470.000 TL

#10
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

SKODA FABİA - 1.727.200 TL

#11
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

RENAULT CLİO - 1.750.000 TL

#12
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

SEAT IBİZA - 1.821.000 TL

#13
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

TOYOTA COROLLA - 1.892.000 TL

#14
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

HYUNDAİ BAYON - 1.895.000 TL

#15
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

CİTROËN C3 AİRCROSS - 1.899.900 TL

#16
Foto - Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte cebinizi yormayacak sıfır araç modelleri

FİAT EGEA CROSS - 1.919.900 TL

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