0553 313 94 23

‘Tanzim satış’ için düğmeye basıldı

Vatandaşın daha ucuza sebze meyve tüketebilmesi için Tarım Kredi Kooperatifleri üreticiden ürün alımına başladı. Üreticiden temin edilen ürünler, önümüzdeki haftadan itibaren belediyelerin açacağı tanzim satış mağazalarında satışa sunulacak.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:14
‘Tanzim satış’ için düğmeye basıldı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladıklarını belirterek, “Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp, bu ürünleri dağıtımın noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için hemen hemen hiç kâr koymayacağız” dedi.

Poyraz, sebze meyve fiyatlarındaki fahiş artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış mağazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladıklarını vurgulayan Poyraz, şöyle konuştu:

Bu konuda çalışmalarımız başladı. Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp bu ürünleri dağıtımın noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için buna hemen hemen hiç kâr koymayacağız. Bu işlerle her aracı kendi karını eklediği için, ne kadar aracı olursa fiyat da o kadar artar. Biz üreticiden aldığımız fiyata sadece nakliyesini ekleyeceğiz. Bir tarafta üreticimiz olacak diğer tarafta satış yapacak yetkililer olacak.” 

“Ürünler sezona göre temin edilecek”

Poyraz, çiftçiye ürünlerini Tarım Kredi’ye satmaları için zorlama yapılmayacağının altını çizerek, “Biz zaten piyasadayız. Geçen sene çiftçilerden 800 milyon liralık ürün almışız. Hububat ve bakliyat ağırlıklı olarak gerçekleştirdiğimiz işi, şimdi önceden kısmi olarak yaptığımız yaş sebze meyvede de sürdüreceğiz. Piyasada hangi ürüne ihtiyaç varsa sezonuna göre temin edip göndereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Kredi yetkililerinin yaş sebze meyve alımı konusunda çalışmalara devam ettiğine dikkati çeken Poyraz, “Sistem çok kısa süre içerisinde işlemeye başlayacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:14
  1. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
  2. sebze meyve fiyatlarındaki fahiş artış
  3. tanzim satış mağazaları
  4. Tarım Kredi Kooperatifleri
  5. Tarım Kredi yetkilileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    STAR Rafineri’den ilk satış Petkim’e
    1. STAR Rafineri’den ilk satış Petkim’e
    2. ‘Tarımda Avrupa’da birinciyiz’
    3. Türk Telekom'dan kablosuz genişbant..
    4. İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz’de..
    5. Türk iş adamının 170 tonluk devi! Her..
    6. Karanlık iş: 1987 oldu 1981, Elazığ..
    7. İzmir'de dolmuş şoförüne kadın dayağı!
    8. İhracat birim değer endeksi aralıkta..
    9. "Türkiye'deki her seçim demokrasinin..
    10. Ocak ayında en çok BIST endeksi..
    11. Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri..
    12. Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si..
    13. Trabzonspor'da Sosa ve Novak sevinci
    14. Teknosa’nın Everest’i “En İyi Deneyim..
    15. Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti.....
    16. Venezuela'da enflasyon çıkmaya başladı
    17. Malezya'da trafik kazası: 5 ölü 1 yaralı
    18. 3 Çin ekibi, Younes Belhanda için..
    19. Yeni Malatyaspor'un rakibi Konyaspor
    20. ASELSAN, 570 milyonluk sözleşmeye imza..
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!