‘Tanzim satış’ hakkında çarpıcı uyarı: Hantallığa neden olabilir

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünü yaptığı, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Manşetlerin Dili’nde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı tanzim satış uygulaması masaya yatırıldı. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Ali İhsan Karahasanoğlu, fiyatlar normale döndüğünde tanzim satış uygulamasının kaldırılması gerektiğini, aksi takdirde uygulamanın hantallığa neden olabileceğini savundu.

Geçmiş dönemlerde, İstanbul’da tanzim satış uygulamalarının yapıldığını hatırlatan Karahasanoğlu, “Sessiz sedasız hayatımızdan çıktı, gitti. Belki böyle gıda konusunda terör oluşturacak şekilde fiyatlarda oynamalar yapıldığı dönemlerde, tanzim satışlarının ihtiyaçlara cevap vermesi söz konusu olabilir.” dedi.

Fiyatlar normale dönünce uygulamanın kaldırılması gerekir

“Devletin her girdiği yerde bir hantallık söz konusudur.” diyen Karahasanoğlu, yeni işçilerin alınacağını ve gereksiz masrafların olabileceğini söyledi. Karahasanoğlu, “Dolayısıyla şu anki konjoktürde bir tanzim satışlar zinciri kurulması gerekir. Özellikle büyük şehirlerde bu zorunlu. Ama sonrasındaki dönemde artık bu işi bir kurala bağlayıp, dengesine oturtup tanzim satışlarını tekrar devreden çıkarmak gerekir.” ifadelerini kullandı.

Tanzim satışların marketlerle rekabet edecek ticari bir faaliyete dönüşmemesi gerektiğini söyleyen usta gazeteci, “Tanzim satışları sürekli olacak şekilde hayata geçirecek olursak, o da bir başka hantallığa sebebiyet verecektir. Bugün için gerekli ama yarın işler düzgün şekilde yürümeye başlayınca bırakılması gerekir” uyarısında bulundu.

Bu işin mafyası var

Geçmişte birbirinden habersiz üreticilerin İstanbul’da hale getirdikleri domateslerin fazla olması nedeniyle, ‘tamamını iç piyasaya verirsek fiyatlar düşer’ düşüncesinin olduğunu ve ürünlerin bir bölümünün denize döküldüğünün bizzat şahidi olduğunu belirten Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Şimdi nasıl yapılıyor? Tabii ki denize dökemezler, ya yolda kapatıyorlar, ya başka bir yerde atıyorlar çöpe. Dolayısıyla bu oyunlar oynanıyor. Bu işin mafyası var. İki kere iki dört. Bunu kurallarıyla çözelim.”