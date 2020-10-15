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Aktüel Tanzanya'daki sellerde 12 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Tanzanya'daki sellerde 12 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:43:26 -
Tanzanya'daki sellerde 12 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Tanzanya'nın Darüsselam şehri ve çevresinde görülen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Darüsselam Özel Bölge Komiseri Lazarus Mambosasa, yaptığı açıklamada, Darüsselam'da 3 gündür devam eden yağışların sele yol açtığını ve çok sayıda kişinin akıntıya sürüklenerek hayatını kaybettiğini belirtti.

Mombasasa, ölenlerin içinde çocukların da olduğunu kaydederek, şimdiye kadar 12 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını ifade etti.

Tanzanya Meteoroloji Kurumu (TMA), yağışların bugün de artarak sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Ülkenin en kalabalık şehri olan Darüsselam'da 5 milyondan fazla insan yaşıyor.

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