  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tanzanya'daki seçimlerde Devrimci Partisi adayı Mwinyi, Zanzibar Başkanı oldu
Aktüel

Tanzanya'daki seçimlerde Devrimci Partisi adayı Mwinyi, Zanzibar Başkanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:17:23 -
Tanzanya'daki seçimlerde Devrimci Partisi adayı Mwinyi, Zanzibar Başkanı oldu

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı Zanzibar takımadalarında başkanlık ve meclis seçimlerinde, İktidar partisi Devrimci Partinin (CCM) adayı Dr. Hüseyin Mwinyi, oyların yüzde 76'sını alarak Zanzibar özerk bölgesinin Başkanı oldu.

Mwinyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zanzibar, farklılıklarımızdan daha büyük ve daha önemli." dedi.

Sonucu, tüm CCM üyeleri için bir zafer olarak nitelendiren Mwinyi, "Önümüzdeki sorumluluk barışımızı, dayanışmamızı ve birliğimizi korumaktır, seçimler artık bitti ve birlik olmalıyız." diye konuştu.

Zanzibar Seçim Komisyonu (ZEC), Mwinyi'nin rakibi Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) adayı Seif Sharif Hamad'ın ise oyların yüzde 19'unu aldığını açıkladı.

İktidar partisinin eski Savunma Bakanı olan 53 yaşındaki Mwinyi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

- Devlet başkanlığı için 15 aday yarışıyor

Tanzanya anakarasında devlet başkanı ve milletvekili seçim sonuçları ise henüz açıklanmadı.

Devlet başkanlığı için 15 adayın yarıştığı ülkede mevcut Devlet Başkanı John Magufuli, koltuğunu korumak istiyor.

Seçimlerde iktidar partisi Devrimci Partinin (CCM) en güçlü rakiplerinin Demokrasi ve Kalkınma Partisi (CHADEMA) ile Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor
Gündem

Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor

Popüler kültür adı altında Batılı laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı Best Model Of Turkey adlı sözde güzellik yarışmasında yeni bir rez..
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
Rusya lideri Putin'den Türkiye çağrısı
Dünya

Rusya lideri Putin'den Türkiye çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı." açıklamasında bulundu.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay