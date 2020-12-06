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Aktüel Tanzanya'da yeni hükümet kuruldu
Aktüel

Tanzanya'da yeni hükümet kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-12-06 21:25:33 -
Tanzanya'da yeni hükümet kuruldu

ABUJA (AA) - Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, ikinci dönemi için 44 üyeli yeni hükümeti kurdu.

Yeni hükümet, Magufuli'nin imzaladığı kararnameyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, 44 üyeli hükümette 10 yeni isim ve 4 kadın üye yer aldı.

Sağlık Bakanlığına Dr. Dorothy Gwajima, Ulaşım ve İletişim Bakanlığına Dr. Leornard Chamuriho getirildi.

Zanzibar Devlet Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Samia Suluhu Hassan dışında Zanzibar'dan hükümete giren olmadı.

- Yeni hükümetin kurulmasına ana muhalefetten destek

Tanzanya muhalefet partisi ACT-Wazalendo, Zanzibar'ın Ulusal Birlik Hükümetinin yapısına katılmayı kabul etti.

Partinin Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, parti üyelerinin Zanzibar Ulusal Birlik Hükümeti'ne katılmayı kabul ettiği ve birinci başkan yardımcısının seçilmesi için eski başkanlık adayı Seif Sharif Hamad'ın isminin önerileceği bildirildi.

Birinci başkan yardımcılığı görevini kabul edip etmeyeceği sorulan Hamad ise "Partinin kararlarına saygı duyacağım." dedi.

Anayasaya göre seçimlerde ikinci gelen aday, ülkenin birinci devlet başkanı yardımcısı olarak atanıyor, ikinci devlet başkanı yardımcısı ise ülkenin devlet başkanı tarafından belirleniyor.

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