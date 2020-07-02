Tanzanya'da Sultan Abdülhamit Han Camisi ibadete açıldı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde geçen yıl temelini attığı Sultan Abdülhamit Han Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Zanzibar bölgesinde 160 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Abdülhamit Han Camisi bölge halkının katılımıyla dualarla ibadete açıldı.

Yaklaşık 200 kişinin aynı anda ibadet yapabildiği Sultan Abdülhamit Han Camisi'nde aydınlatma sistemi güneş enerjisi ile çalışan panelden sağlanacak.

Camide aynı zamanda çocuklar dini eğitim görecek.

Camiye yakın bölgede ayrıca Sadakataşı Derneği tarafından yaptırılan ve Maarif Vakfı tarafından eğitim faaliyetleri sürdürülen, 15 Temmuz Şehitler Külliyesi’nde 120 öğrenci eğitim görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti

"Afrika’nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz ibadethane bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Bu sorunun çözümü için cami ve mescitler inşa ediyoruz. Şimdi de Zanzibar’da Sultan Abdülhamit Han Camisi'ni ibadete açtık. Caminin açılışına katkı sağlayan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."