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Aktüel Tanzanya’da seçim öncesi çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 9'u buldu
Aktüel

Tanzanya’da seçim öncesi çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 9'u buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:42:21 -
Tanzanya’da seçim öncesi çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 9'u buldu

İSTANBUL (AA) - Tanzanya'da yarın yapılacak genel seçim öncesinde özerk Zanzibar takımadalarında çıkan şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 9'a çıktığı bildirildi.

Muhalif parti Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) yaptığı açıklamada, bugün oy kullanmasına izin verilen bazı resmi görevlilerin ve güvenlik güçlerinin oy pusulularında hile yapıldığını ileri süren protestoculara, polisin ateş açması sonucu 9 kişinin öldüğünü belirtti.

Parti ayrıca, Zanzibar'daki adayları Seif Sharif Hamad'ın gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldığını duyurdu.

Adalarda tüm bölgelere polis ve asker yerleştirilirken, şimdiye kadar şiddet olaylarına karışan 72 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sosyal medyaya erişimin kısıtlandığı ülkede halk, devlet başkanı ve milletvekillerini seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Devlet başkanlığı için 15 adayın yarışacağı ülkede adaylar arasında Devlet Başkanı John Magufuli'nin karşısında, suikast girişimine maruz kaldıktan yıllar sonra ülkesine dönen siyasetçi Tundu Lissu öne çıkıyor.


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