  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tanzanya'da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Spor

Tanzanya'da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Tanzanya’da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı tedavileri yapılmak üzere ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 08:51:00 -
Tanzanya'da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Geçtiğimiz günlerde Tanzanya'da koronavirüs hastalığına (Covid-19) yakalanan Halil A., Eyyüp K., Oğuzhan A. isimli Türk vatandaşları, tedavileri için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen uçaktaki 3 Türk hasta, sağlık ekipleri tarafından ayrı ayrı ambulanslara bindirildi. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılan hastaların, daha önceden belirlenen hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bir ülkeye daha baskı yaptı! Su-35’ten vazgeçtiler
Dünya

ABD bir ülkeye daha baskı yaptı! Su-35’ten vazgeçtiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım tehdidi nedeniyle Endonezya, Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarını satın almaktan vazgeçti...
Türkiye'den Kongo'daki İtalyan büyükelçinin öldürüldüğü saldırıya sert tepki!
Gündem

Türkiye'den Kongo'daki İtalyan büyükelçinin öldürüldüğü saldırıya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıy..
Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021? Kaymakamlık sınavı başvuru 2021
Eğitim

Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021? Kaymakamlık sınavı başvuru 2021

Kaymakamlık sınavı tarihi |Kaymakam olmak isteyenler 2021 yılında sınav yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 2021 kaymakamlık sınavı t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay