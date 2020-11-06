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Aktüel Tanzanya’da ana muhalefet partisi adayı Lissu 3 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak
Aktüel

Tanzanya’da ana muhalefet partisi adayı Lissu 3 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak

Ülkede 28 Ekim'de yapılan seçimlerde ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin adayı olan Lissu, Zanzibar'da 2017'deki seçimlerde "kışkırtıcı ve nefret içeren açıklamalar" yapmakla suçlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:35:21 -
Tanzanya’da ana muhalefet partisi adayı Lissu 3 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak

İSTANBUL (AA) - Tanzanya'da devlet başkanlığı seçimini kaybeden ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (CHADEMA) adayı Tundu Lissu, 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Kisutu Sulh Ceza Mahkemesi Başsavcısı Thomas Simba, Lissu'nun, halkı hükümete karşı kışkırtma suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı.

52 yaşındaki avukat Lissu, Zanzibar'da 2017'deki seçimlerde "kışkırtıcı ve nefret içeren açıklamalar" yapmakla suçlanıyor.

Davada, Lissu haricinde, sanıklar gazeteci Simon Mkina ve İsmail Mehboob da yargılanacak.

Lissu'ya 2017’de yöneltilen suçlamalarla ilgili davanın, Tanzanya genel seçimlerinden hemen sonra yapılması dikkati çekti.

Kimliği belirlenemeyen kişilerce 2017'de vurularak ağır yaralanan Lissu, tedavi ve rehabilitasyon için Belçika'ya götürülmüştü.

Tanzanya genel seçimlerine katılabilmek için temmuz ayında Tanzanya'ya dönen Lissu, Devlet Başkanı Dr. John Pombe Magufuli karşısında 28 Ekim'de yapılan seçimi kaybederek ikinci olmuştu.

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