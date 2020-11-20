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Aktüel Tanzanya ve Mozambik, sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı aldı
Aktüel

Tanzanya ve Mozambik, sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı aldı

İki ülke, Mozambik'te 2017'den itibaren saldırı düzenleyen Ensar'ul Sunna örgütüne karşı iş birliği yapacak

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:39:59 -
Tanzanya ve Mozambik, sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya, güney sınırındaki Mozambik ile sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı aldı.

Tanzanya Polis Kuvvetleri Şefi Simon Sirro, Mozambikli mevkidaşı Bernardino Rafael ile, silahlı unsurlara karşı ortak hareket etmek amacıyla düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Sirro, iki ülke polis kuvvetlerinin Mozambik'te faaliyet gösteren Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Alınan karar kapsamında iki ülke sınırının daha fazla korunacağını dile getiren Sirro, "Sınırdaki köy sakinlerinden tanımadıkları insanları gördüklerinde polise ihbar etmelerini istiyoruz." dedi.

Rafael ise "Birlikte ortak operasyon düzenleyeceğiz ve terörist unsurların son bulması için vatandaşlarla birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- 400 bin kişi evini terk etti

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik’in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado vilayetinde, üç yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna'ye karşı ordu operasyonlar yapıyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişinin evini terk ettiği, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişinin Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve IŞİD’le bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında “Eş-Şebab” olarak isimlendiriliyor.

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