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Aktüel

Tanzanya ana muhalefet lideri saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:57:37 -
Tanzanya ana muhalefet lideri saldırıya uğradı

İSTANBUL (AA) - Tanzanya’da ana muhalafet partisi Chadema’nın lideri Freeman Mbave, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Chadema’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, parti başkanı Mbave’nin başkent Dodoma’daki evine dönerken kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğrayarak yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Mbave’nin hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yerel medya organlarında ağır yaralandığı ileri sürülen Mbave’nin son durumuna ilişkin parti kaynaklarından henüz bilgi paylaşılmadı.

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