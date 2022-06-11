Tansu Çiller'den Temel Karamollaoğlu'na mektup

Doğruyol Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun D-8’in 25. Yıldönümü münasebetiyle yaptığı davete ilişkin bir teşekkür ve tebrik mesajı yolladı.

Tansu Çiller mektubunda 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın liderliğinde ve büyük gayretleriyle kurulan D-8’in anlam ve öneminde değindi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’na daveti için teşekkür eden Çiller şu ifadeleri kullandı:

D-8’in 25. yıldönümünü kutladı

Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu,

Tüm insanlık için barış, diyalog, adalet, eşitlik, işbirliği, insan hakları, hürriyet ve demokrasi ilkelerini egemen kılmayı hedefleyen D-8’in 25. Yıldönümünün hayırlı uğurlu olmasını diliyor, nazik davetinize teşekkür ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti olan, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin birlikte oluşturduğu Refahyol Koalisyonu olarak demokrasimizi muhafaza ve geliştirme inancımızla Milletimize hizmet çalışmalarımız esnasında D-8’in bizim için anlamı büyüktür.

Başta dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan olmak üzere tüm üye ülke yetkililerinden D-8’in oluşmasında ve gelişmesinde katkısı, emeği olanlardan aramızda bulunmayanları rahmet ve şükranla anıyorum. 25 yıllık dönemde ce günümüzde emeği, hizmeti bulunan herkesi teşekkürlerimle tebrik ediyorum.

Size ve bu anlamlı günde hazır bulunan herkese iyi dileklerimi iletiyorum.

Prof. Dr. Tansu Çiller

E.Başbakan