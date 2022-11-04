Tansu Çiller’den şok parti çıkışı! Amblemi MHP'den ismi Erbakan'ın partisinden...

Bir süredir siyasete dönme sinyalleri veren eski Başbakan ve eski DYP lideri Tansu Çiller, yeni partiyi kurdurdu. Çiller'in kurdurduğu partinin yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti. Partinin amblemi MHP gibi üç hilalli olurken, isminin kısaltılışı ise Necmettin Erbakan'ın milli Selamet Partisi ile aynı olması dikkat çekti. İşte Tansu Çiller cephesinden son gelişmeler...

Genel Başkan eski 'teşkilatçı' isim

Bir süredir parti arayışları süren ve "Bana ihtiyaç olduğunu anlarsam siyasete geri dönerim" diyen Tansu Çiller siyaset sahnesine dönüyor. Demokrat Parti geleneğinden gelen küçük partilerden istediği cevabı alamayan Tansu Çiller, DYP eski Teşkilat Başkanı Halil İbrahim Şahinler'e yeni partiyi kurdurdu.

Merkez Sağ Partisi (MSP)...

Çiller için kurulduğu iddia edilen yeni partinin adının Merkez Sağ Partisi (MSP) olduğu belirtiliyor. Çiller'in yeni partisinin kuruluşunu tamamladığı ve Anıtkabir'e ziyaretin bile yapıldığı belirtiliyor. Merkez Sağ Partisi'nin kuruluş dilekçesinin ne zaman İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceği merak konusu oldu.

İşte yeni partinin amblemi...

Tansu Çiller için kurulduğu belirtilen Merkez Sağ Partisi'nin kısaltması olan (MSP) rahmetli Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ilk göz ağrısı Milli Selamet Partisi'nin kısaltmasıyla aynı olacak. Partinin amblemi ise MHP gibi '3 Hilal' taşıyacak... İşte Çiller'in yeni partisinin amblemi...