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Siyaset Tansu Çiller'den İBB adayı açıklaması! 'Beni çok heyecanlandırdı'
Siyaset

Tansu Çiller'den İBB adayı açıklaması! 'Beni çok heyecanlandırdı'

Yeniakit Publisher
2024-02-22 22:54:00 - 2024-02-22 23:07:13

Eski başbakanlardan Tansu Çiller 2024 yerel seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Çiller, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a." diyen Çiller, şunları söyledi:

İstanbul, bu heyecanı arıyordu zannediyorum. Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım.

İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor, hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler.

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