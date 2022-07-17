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Gündem Tansu Çiller'den ekonomi iddiasına yalanlama
Gündem

Tansu Çiller'den ekonomi iddiasına yalanlama

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, kinci kez medyaya servis edilen 'Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş!' iddiasını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 23:10:00 -
Tansu Çiller'den ekonomi iddiasına yalanlama

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, ikinci kez servis edilen "Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş!" başlıklı iddiaların gerçek dışı olduğunu bir kez daha kamuoyu ile paylaşma gereği duyduklarını bildirdi.

İddialar yeniden servis edilecek

Özaşık, yaptığı basın açıklamasında, 3 Haziran'da bazı medya organlarında yer alan ve kendilerince daha önce gerçek dışı olduğu açıklaması yapılmış olan "Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş." başlıklı asılsız iddiaların bugün sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda kaynak gösterildiğini ve internetteki bazı yayın organlarında yeniden servis edildiğini ifade etti.

'Tümüyle gerçek dışı'

Bu nedenle konuyla ilgili ikinci kez açıklama yaptıklarını vurgulayan Özaşık, şunları kaydetti:

Bir medya organında 3 Haziran Cuma günü yayımlanan ve diğer bazı yayın organları tarafından alıntılanan 'Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş!' başlıklı yazıda, müvekkilim Tansu Çiller'in şahsıyla ilgili olarak yer alan 'Ekonomi dümeninin arkasında olduğu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati tarafından sık sık ziyaret edildiği, Ankara'da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara katıldığı' yönündeki iddiaların tamamının, tümüyle gerçek dışı olduğu bilgisi tarafımızdan aynı tarihte yapılan açıklama ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

Söz konusu asılsız iddiaların, tam 1,5 ay sonra 17 Temmuz 2022 Pazar günü sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda kullanıldığının ve internetteki bazı yayın organlarında yeniden servise konulduğunun görülmesi üzerine bu iddiaların gerçek dışı olduğu hususunun kamuoyu ile ikinci kez paylaşılması gerekli görülmüştür.

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