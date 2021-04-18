  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tansiyonu yükseltecek adım! Rus savaş gemileri az önce Boğaz'dan geçti
Dünya

Tansiyonu yükseltecek adım! Rus savaş gemileri az önce Boğaz'dan geçti

Ukrayna ile Donbas'ta kriz yaşayan Rusya, savaş gemilerini Karadeniz'e yollamaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 10:56:00 -
Tansiyonu yükseltecek adım! Rus savaş gemileri az önce Boğaz'dan geçti

İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ile 130 borda numaralı ’Korolev’ adlı savaş gemileri Karadeniz’e açıldı.

Ege Denizi’nden saat 07.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ile 130 borda numaralı ’Korolev’ adlı savaş gemileri, saat 19:15 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

DHA'nın haberine göre gemilerin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Öte yandan dün de 2 Rus savaş gemisi Karadeniz’e gitmek üzere boğazdan geçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

Batı Ukrayna’yı kullanarak Rusya’yı ekonomik sıkıntıya sokma planları yapıyor. Umarım başarır aksi halde Putin’i Karabağ’dan kimse çıkartamaz. Türkmenistan gazını Batı’ya ulaştırmak Putin’i bitirir.
  • Yanıtla
Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.
Açıkladılar: Türkiye kararı bize mühim kayıplar yaşattı
Ekonomi

Açıkladılar: Türkiye kararı bize mühim kayıplar yaşattı

Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları geçici olarak kısıtlaması nedeniyle Rus tur şirke..
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan dikkat çeken koronavirüs aşısı uyarısı
Gündem

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan dikkat çeken koronavirüs aşısı uyarısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs aşılarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay