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Kadın - Aile Tansiyonu düşüren baharatlar
Kadın - Aile

Tansiyonu düşüren baharatlar

Tansiyon ya da kan basıncı, kalbin kanı vücudumuza pompalarken damar duvarında oluşturduğu basınçtır.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 18:30:00 - 2021-12-21 18:32:24
Tansiyonu düşüren baharatlar

Beslenme açısından dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar vardır. Yeterli ve dengeli beslenmek her dönem ve her yaş grubu için önemlidir.

Kan basıncının anormal şekilde düşmesi ya da halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon olarak tanımlanır. Büyük tansiyonun 90 mm Hg, küçük tansiyonun 60 mm Hg değerinin altında olmasıyla oluşur. Çoğunlukla kişide bir belirtiye neden olmayan bu durum, tedavi de gerektirmez. 

Tansiyonu düşüren baharatlar

Güveyotu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre güvey otu kalp çevresindeki damarları temizlemede önemli bir tedavi yöntemi olarak kendini kanıtlamıştır.

Kakule

3 mg kakule tansiyonu düşürmek ve pıhtılardan kurtulmak için yeterlidir.

Ebegümeci

Ebegümeci çayı damarlarınızın sertleşmesini önler. Günde 3 bardak tüketerek damarlarınızı gençleştirebilirsiniz.

Ökse Otu

Günde 3 bardak ökse otu çayı tüketerek siz de tansiyon probleminize elveda diyebilirsiniz.

Evde doğal yöntemler

1) Tuzsuz beslenme. 

 2) Sağlıklı beslenme programı

3) Limon

4) Muz

5) Nane

6) Nar

7) Sarımsak

8) Kaya Tuzu

 

 

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