Tansiyon hastalarında koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs nedeniyle hastanelere gitmek istemeyen birçok hastanın mevcut durumu daha ağır tablolara dönüşürken bazı kronik hastaları ise koronavirüs daha çok etkiledi. Tansiyon hastaları koronavirüsün etkilediği en ciddi risk grubundan. Peki, Tansiyon hastalarında koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtileri yapılan araştırmalara göre kişiler arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak çoğunluk itibariyle covid-19'un belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Tansiyon hastalarında ise koronavirüs belirtilerinden sık görünenleri vardır.
Tansiyon hastalarında koronavirüs belirtileri nelerdir?
Covid 19, tansiyon hastalarında da topluma benzer belirtilere sebep olur. Bunlar:
Ateş, titreme
Öksürük
Soluk almada zorlanma
Nefes darlığı
Yorgunluk
Kas ve eklem ağrısı
Baş ağrısı
Koku ve tat alamama
Boğaz ağrısı
Burun tıkanıklığı, akıntısı
Mide bulantısı, kusma
İshal
sık görülen belirtiler arasındadır.
Bu belirtilerden bir ya da birkaçını taşıyan kişilerin, gerekli önlemleri alarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları ya da acil merkeze başvurarak yardım çağırmaları gerekir.