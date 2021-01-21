Koronavirüs belirtileri yapılan araştırmalara göre kişiler arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak çoğunluk itibariyle covid-19'un belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Tansiyon hastalarında ise koronavirüs belirtilerinden sık görünenleri vardır.

Tansiyon hastalarında koronavirüs belirtileri nelerdir?

Covid 19, tansiyon hastalarında da topluma benzer belirtilere sebep olur. Bunlar:

Ateş, titreme

Öksürük

Soluk almada zorlanma

Nefes darlığı

Yorgunluk

Kas ve eklem ağrısı

Baş ağrısı

Koku ve tat alamama

Boğaz ağrısı

Burun tıkanıklığı, akıntısı

Mide bulantısı, kusma

İshal

sık görülen belirtiler arasındadır.

Bu belirtilerden bir ya da birkaçını taşıyan kişilerin, gerekli önlemleri alarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları ya da acil merkeze başvurarak yardım çağırmaları gerekir.