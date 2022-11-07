  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Gündem

Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 14:55:00 -

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23