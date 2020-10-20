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Aktüel Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı
Aktüel

Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:51:36 -
Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı

NİĞDE (AA) - Kireç yüklü tanker ve patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan Niğde-Adana otoyolu 4 saat sonra açıldı.

Adana istikametinde ilerleyen Talha Deniz yönetimindeki 51 HH 065 plakalı kireç yüklü tanker, aynı yöndeki Ferdi Karabucak idaresindeki 51 BF 573 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

Tanker ve kamyon, bariyerlere çarparak otoyolda devrildi.

Vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkan sürücüler, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyol, 4 saat süren çalışmanın ardından tekrar açıldı.

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