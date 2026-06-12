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#1
Foto - Bir ilimiz kabustan uyandı! Herkes 'şükürler olsun' diyor

Bingöl'de enerji üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan barajlarda doluluk oranları özellikle karlar eridikten sonra yüksek seviyelere ulaştı.

#2
Foto - Bir ilimiz kabustan uyandı! Herkes 'şükürler olsun' diyor

Bingöl bu sene rekor düzeyde kar ve ardından yağmur aldı. Yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye devam etmesiyle birlikte kent genelinde bulunan barajlar doldu.

#3
Foto - Bir ilimiz kabustan uyandı! Herkes 'şükürler olsun' diyor

Bu çerçevede Gülbahar ve Gayt barajlarında yüzde 100 seviyesine ulaşılırken Özlüce Barajı yüzde 91, Kiğı Barajı yüzde 97, Aşağıkale Barajı yüzde 71 ve Yukarıkale Barajı yüzde 73 seviyelerine ulaştı.

#4
Foto - Bir ilimiz kabustan uyandı! Herkes 'şükürler olsun' diyor

Barajlardaki yüksek doluluk oranları, hem enerji üretimi hem de sulama açısından önemli bir kaynak oluştururken, özellikle yaz döneminde tarımsal faaliyetler için de avantaj sağlaması bekleniyor.

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