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#1
Foto - ABD’de Çoğunluk nasıl düşünüyor? Kafaları karıştıran UFO anketi

CBS News kanalının 2-4 Haziran'da yürüttüğü anket ile ABD kamuoyunun "dünya dışı yaşam" üzerine görüşleri incelendi.

#2
Foto - ABD’de Çoğunluk nasıl düşünüyor? Kafaları karıştıran UFO anketi

Buna göre, katılımcıların yüzde 63'ü başka gezegenlerde akıllı yaşam formlarının olduğunu düşünüyor.

#3
Foto - ABD’de Çoğunluk nasıl düşünüyor? Kafaları karıştıran UFO anketi

Katılımcıların yüzde 84'ü federal hükümetin UFO'lar hakkında kamuoyuna açıkladığından daha fazla bilgiye sahip olduğu görüşünü paylaşırken yüzde 16'sı hükümetin elindeki tüm bilgileri paylaştığına inanıyor.

#4
Foto - ABD’de Çoğunluk nasıl düşünüyor? Kafaları karıştıran UFO anketi

İnsanlığın dünya dışı akıllı yaşam formlarıyla ne zaman temasa geçeceği sorusuna katılımcıların yüzde 21'i "çoktan temas kurulduğuna inanıyor.

#5
Foto - ABD’de Çoğunluk nasıl düşünüyor? Kafaları karıştıran UFO anketi

Katılımcıların yüzde 46'sı bunun "gelecekte" olacağı, yüzde 33'ü ise bunun "asla" gerçekleşmeyeceği yanıtını verdi.

#6
Foto - ABD’de Çoğunluk nasıl düşünüyor? Kafaları karıştıran UFO anketi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan hava fenomeni"ne (UAP) ilişkin yeni belgelerin 8 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşıldığını duyurmuştu.

#7
Foto - ABD’de Çoğunluk nasıl düşünüyor? Kafaları karıştıran UFO anketi

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

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