Tanju Özcan'ın fotoğrafı çöpe atıldı! CHP'den flaş açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında kesin çıkarma cezası verilerek ihraç edilmişti. Partiye geri dönüş kapıları kapanan Tanju Özcan'ın, CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafının duvardan indirildiği görüntülerde sosyal medyanın gündemine düştü. Çekilen görüntülerde, Bolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlkay Bayrak'ın duvardan indirdiği fotoğrafı parti binası önündeki çöpe attığı görüldü. Konuya ilişkin CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, açıklama yaptı.

"İl başkanımız bu konuda gerekli yaptırımı yapacaktır"

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, "Bugün sosyal medyada belediye meclis üyelerimizden birinin yapmış olduğu paylaşımdaki video, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı İsmail Hakkı Candemir döneminde çekilmiş olup, ben ve yönetimim olarak kesinlikle böyle bir hareketi kabul etmediğimizi belirtmek isterim. Partimizin her kademesinde görev almış, partimizden 4 dönem milletvekilliği ve 1 dönem de belediye başkanı olarak seçilmiş olan Tanju Özcan, şuan partimizde olmasa da yıllarca emek vermiş isimlerden birisidir. Ayrıca önemle belirtmek isterim ki çöpe atılan fotoğrafta Tanju Özcan’ın fotoğrafının yanında partimizin logosu yer almaktadır. Partimizin logosunun bulunduğu bir görselin çöpe atılması kabul edilemez ve kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu bir disiplin suçudur. İl Başkanımız Sayın Ersan Türkoğlu bu konuda gerekli yaptırımı yapacaktır" dedi.