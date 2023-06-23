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Gündem Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a şok suçlama
Gündem

Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a şok suçlama

Yeniakit Publisher
2023-06-23 02:14:00 -

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan canlı yayında Mansur Yavaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tv100 canlı yayınına katıldı.

Mansur Yavaş'ı Meral Akşener'i kandırmakla suçlayan Özcan, "Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti, Meral Hanım da masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı." dedi.

Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘CHP’de her şey söylenebilir, gençler eleştirebileceğiniz bir Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz’ dediğini hatırlıyorum. Dolayısıyla çok incindim, benim söylediğim doğru şeyler. Bu seçimin kaybedilmesinin sorumlusu Genel Başkan’ın kendisi.

"Kılıçdaroğlu göründüğü gibi değil"

Benim bugün apar topar ihraç edilmemim sebebi şu; Salı günü parlamentoya gittim. Yeni seçilen arkadaşlarımızı kutladım. Arkadaşlara ‘Sayın İmamoğlu bu partinin yeni Genel Başkanı olmalıdır, bir an önce de bunu açıklamalıdır ama İmamoğlu aday olmazsa, ben aday olarak çıkacağım’ dedim, bunun bedelini ödüyorum. Kılıçdaroğlu göründüğü gibi demokrat biri değil, ağzından demokrasiyi düşürmüyor ama demokrasi adına yaptığı hiçbir şey yok.
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"Onlar sayesinde kaybettik"

Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engiz Özkoç, Bülent Kuşoğlu sayesinde kaybettik. İşlerini yapamadılar çünkü bilmiyorlar. Engiz Özkoç gibi yönetimde, örgütte bulunmamış birine hala örgütleri bağlamayı düşünüyorsanız ben buna itiraz ederim.

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