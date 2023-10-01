Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme!
Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkez binasına kadar yürüyüş gerçekleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na bomba bir göndermede bulundu.
Tanju Özcan Twitter hesabından tabut şeklinde bir sandalye görseli paylaştı. Özcan, mesajına, "Ölürüm de görevi bırakmam diyenler için, özel tasarım tabutlu koltuk" ifadelerini ekledi.
Özcan'ın mesajı değişimciler tarafından desteklenirken, Kılıçdaroğlu yandaşlarının tepkisini çekti.
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