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Siyaset Tanju Özcan'dan İYİ Parti'ye ittifak teklifi!
Siyaset

Tanju Özcan'dan İYİ Parti'ye ittifak teklifi!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 20:20:00 -
Tanju Özcan'dan İYİ Parti'ye ittifak teklifi!

İhraç edildikten sonra partisine geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'ye kapıları kapatan İYİ Parti'ye Bolu'da ittifaka açık kapı bıraktı.

Tanju Özcan, belediye binasında gazetecilerle bir araya gelerek seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'den ihraç edildikten sonra yeni yönetimin başa gelmesiyle afla partiye geri dönen Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı.

Bolu'daki Arap ırkçılığını savundu

Özcan, "Yeni yaklaşımım eskisinden farklı olmayacak. Söz verdik. Seçimi kazandığımızda, 'Bu, çok büyük bir tehlikedir' dedik. Sonuç itibarıyla göreve geldiğimizde, Bolu'da 20 bine yakın sığınmacı vardı, Türkiye'de bu rakam 4, hatta 5 kat artmasına rağmen şu anda Bolu'da, bu sayı 4 binin altına düştü. Bizim uygulamalarımız sayesinde Afgan dalgasından hiç etkilenmedik. Bunu zaten şehir dışından gelen insanlar da somut olarak söylüyor. Bir tane Arapça tabela yok burada. Bir tane verilmiş iş yeri ruhsatı yok. Aynı kararlılıkla devam.

Türkiye de böyle kararlı adımları atarsa, bunların başında da geri dönüş anlaşmasında tek taraflı çekilmesidir. Bu sığınmacılar Suriye'ye dönmek istemiyorlarsa, bırakın gitmek istedikleri yere gitsin. Türkiye'ye örnek olması için bazı girişimlerde bulunduk, bununla ilgili çok üzerimize geldiler. Netice itibarıyla dışarıdan gelenlere sorarsanız; o kadar mutlu oluyorlar ki. Bolu'ya bu nedenle ciddi sayıda turist gelmeye başladı, Türkiye içinde turlar gelmeye başladı" dedi.

"Bolu özelinde birlikteliğin sağlanacağını düşünüyorum"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özcan, "İYİ Partili arkadaşlarımızla, İYİ Parti ile seçimlerde gayet uyumlu bir şekilde çalıştık. İYİ Partili bir arkadaşımız hala başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. Resmi olmasa da tabanda bir ittifak sağlanacağını düşünüyoruz. Kendi yoldaşımız gibi, kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Siyaseten de birçok mevzuya aynı noktadan bakıyoruz. Resmi olmasa da Bolu özelinde tabanda bu birlikteliğin sağlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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