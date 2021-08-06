‘Tanju Özcan yapar da ben yapamaz mıyım’ der gibi! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mülteci provokasyonu

Yeniakit Ankara

CHP yönetimi son günlerde artan göçmen düşmanlığını alevlendiriken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yeni bir provokasyona imza attı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, “‘Finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye'ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz’ demişsin Erdoğan. Halkın mahallelerini, huzurunu satmayı 'yatırım' olarak görüyorsun, bunu açıkça söylüyorsun. Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim. Halkın mahallesi, halkın kararı. Neden kaçıyorsun? Tekrar ediyorum; sığınmacı meselesi, ülkemizin en dezavantajlı mahallelerini, en yoksul bölgelerini vurmuştur. Erdoğan Arap mülteci-Kürt mülteci diyerek güya siyasal strateji yapıyor ama tamamıyla halkı manipüle etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.