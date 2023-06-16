Tanju Özcan ve Abdüllatif Şener tartıştı: Sizin gibi badem bıyıklılara...

5 yıldır CHP'de siyaset yapan Abdüllatif Şener, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Şener, canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf etti. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise canlı yayına bağlanarak tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Şener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a; 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde ise geçersiz kullandığını söyledi.

Halk TV yayınına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştiriyorum. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı." dedi.

Son dönemlerde CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştiren Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partiden istifa ettiğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO