Tanju Özcan kovulur mu? CHP'deki "50 sadık vekil" iddiasının ete kemiğe büründüğünü görür müyüz acaba?

Serkan Fıçıcı, Tanju Özcan'ın CHP içindeki durumunu ele aldı. Özcan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri ve parti içindeki yeri hakkında bilgi veren Fıçıcı, CHP'nin yeni yönetiminin Özcan'ı partiye geri çağırdığını hatırlattı. Fıçıcı, CHP'nin Özcan'ın tavırlarını nasıl değerlendirdiğini irdelediği Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP sözcüsünün "Kılıçdaroğlu'na saygısızlık yapıldı, falan, filan" dediği açıklaması var ya...

Atın çöpe gitsin.

Çünkü Tanju Özcan'ın tavrı CHP'deki yeni yönetimin "iç sesi" gibi...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

***

Kılıçdaroğlu'na atfedilen "partide bana sadık 50 vekil var" sözü pimi çekilmiş bombaydı.

Duymayan kalmadıktan sonra yalanlandı.

Yani...

Amaç hasıl oldu.

Dünyayı 7 kere turladıktan sonra " yok öyle bir şey" denilen "50 vekil" iddiasına CHP yönetiminden kimse bir şey demedi ya da diyemedi.

İş yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kaldı.

O da bildiği gibi yaptı.

Kendisine yakışan bir üslupla "50 sadık vekil varmış, sen Tanrı mısın" diye sordu.

Kılıçdaroğlu bu soruya "cenazeme gelme" yanıtını verdi.

Ardından CHP sözcüsü Deniz Yücel "Tanju Özcan'ın saygısızlığı yetkili kurullarda görüşülecek" türünden bir açıklama yaptı.

***

Aynı partinin yetkili kurulları...

Aynı sebep...

Aynı Tanju Özcan...

Daha önce "terbiyesizlikten" kovulmuştu.

Aynı CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ise Tanju Özcan'ı partiye geri çağırmıştı.

Herhalde vazgeçilmezdi.

Ya da...

Kılıçdaroğlu'na yönelik tavırları 'Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu cephesini" mutlu ediyordu...

Ki...

Marka ve modeli bilindiği halde CHP'ye yeniden kabul edildi.

***

Şimdi ortada tuhaf bir durum var.

Tanju Özcan kovulduktan sonra yeniden döndü mü?

-Döndü...

Böylece CHP'de eski genel başkanlara terbiyesizlik yapmak suç olmaktan çıktı mı?

-Çıktı.

Resmen...

Çünkü Tanju Özcan, "Kılıçdaroğlu'na terbiyesizlik yaptığı için" kovulmuştu.

Aynı filmi bir kez daha seyrediyoruz.

Ne olacak?

Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta Tanju Özcan diğer tarafta...

CHP kimden yana tavır koyacak?

Daha da önemlisi eğer Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu cephesi bir kez daha "Bak işine Kılıçdaroğlu, Tanju bizim adamımız" derse...

CHP'deki "50 sadık vekil" iddiasının ete kemiğe büründüğünü görür müyüz?"