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Siyaset Tanju Özcan ile İYİ Parti arasında Mansur Yavaş kavgası!
Siyaset

Tanju Özcan ile İYİ Parti arasında Mansur Yavaş kavgası!

Yeniakit Publisher
2023-06-23 23:56:00 -
Tanju Özcan ile İYİ Parti arasında Mansur Yavaş kavgası!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları yalanladı.

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün katıldığı canlı yayında İYİ lideri Meral Akşener'in seçim öncesi 6'lı masadan kalkıp tekrar oturmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı. Özcan, "Meral hanımın orada yediği siyasi bir kazık var. Ben biliyorum bunu. Meral hanım Mansur beyin oyununa geldi. Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti, sonra vazgeçti" ifadelerini kullandı. Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Özcan'ın iddiasını yalanladı.

Kürşad Zorlu konu hakkında şunları söyledi:

"Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Özcan'ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır.

"Adaylık çağrısı ve yardımcılık teklifi dışındaki tüm iddialar asılsız"

Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız sayın Meral Akşener'in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur. Bu amaçla sayın Genel Başkanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş'a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na 3 Mart 2023'te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023'te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır. Aziz milletimize saygılarımızla!"


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Tanju Özcan ne demişti?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün akşam katıldığı Tv100 canlı yayında "Meral hanımın orada yediği siyasi bir kazık var. Ben biliyorum bunu. Meral hanım Mansur beyin oyununa geldi. Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi sizce birileriyle görüşmeden kalkar mı masadan? Mansur Yavaş, önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener de çıktı 'Masadan kalkıyorum kendim yürüyeceğim' dedi. Olayın özü bu. Sonra en geç saatte yanındayız tweetini atan sayın Mansur Yavaştı. Ben hayatım boyunca doğruları konuştuğum için kısa vadede başım derde giriyor, uzun vadede kazanıyorum" demişti.

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