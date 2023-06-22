Tanju Özcan hakkındaki 'kesin ihraç' kararına böyle tepki gösterdi! 'Başkaldırıyorum'
CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından isyan etti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından açılamalarda bulundu.
Öztrak, CHP’den istifa eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP’den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından disiplin kuruluna sevk edilişine ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.
Özcan paylaşımında, "Baş kaldırıyorum" dedi.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Özetle değişmeyecek tek lider benim diyor